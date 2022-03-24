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Рашисти знайшли в окупованому селищі на Донеччині дитячу книжку про “радикалів Правого сектору” і лякають нею глядачів РФ

24/03/2022 15:40

Російські пропагандисти налякали свою аудиторію “жахливою” дитячою книжкою про “радикалів Правого сектору”, знайденою  в одному з тимчасово окупованих рашистами селищ Донецької області, яка насправді пізнавальним дитячим виданням про українських воїнів за авторством військової кореспондентки “ТСН” Наталі Нагорної.

Відповідне відео поширила урядова інформагенція РФ “РИА Новости”.

“Дитячі книжки про радикалів «Правого сектору» (рух заборонений в РФ) знайдені у звільненому селищі в ДНР”, – ідеться в підписі пропагандистів.

На відео особа у військовій формі РФ гортає книжку “Повернутися з війни” й обурюється тим, що там розповідають про українських героїв “у доступній для дітей формі”.

Авторка цього видання – військова кореспондентка “ТСН” Наталя Нагорна, яка фактично з перших днів війни на сході України працювала у тоді ще “зоні АТО”.

У своїй книжці, виданій 2018 року, журналістка зібрала найяскравіші враження за перші чотири роки роботи на передовій.

“Це художня книга, яка написана про події, які відбувалися насправді. Особливість журналістів в тому, що вони бачили війну не з одної сторони. В мене книга, яка починається не з людини на передовій, а з маленької дитини, яка чекала свого батька з війни. Тут я описала, наскільки сильно вона переживає все, що відбувається навколо неї, як вона переживає інші історії”, — розповідала свого часу авторка, яка виступила також ілюстраторкою видання.

У 2018 році на Форумі видавців у Львові книжка Наталії Нагорної “Повернутися з війни” отримала нагороду BookForum Best Book Award у номінації “Література для підлітків і YA”.

Відео “РИА Новости”:

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Україна

Рашисти знайшли в окупованому селищі на Донеччині дитячу книжку про “радикалів Правого сектору” і лякають нею глядачів РФ

Російські пропагандисти налякали свою аудиторію “жахливою” дитячою книжкою про “радикалів Правого сектору”, знайденою  в одному з тимчасово окупованих рашистами селищ Донецької області, яка насправді пізнавальним дитячим виданням про українських...

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