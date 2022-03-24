Рада призначила міністром АПК Миколу Сольського

Микола Сольський

Верховна Рада на закритому засіданні 24 березня призначила новим міністром аграрної політики та промисловості Миколу Сольського.

Про це повідомляють депутати, що були присутні на засіданні, – член фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко та член фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За даними останнього, за рішення про призначення Сольського проголосувало 294 народних депутати.

Протягом останніх двох з половиною років Микола Сольський очолював парламентський Комітет з питань аграрної та земельної політики, передає “Радіо Свобода”.

За його каденції на цій посаді парламент ухвалив закон про відкриття ринку землі.

Микола Сольський – юрист, підприємець-аграрій. До обрання в Раду був юристом адвокатського об’єднання “Процик та партнери”. Обраний від партії “Слуга народу”, № 125 у списку.

Нагадаємо, напередодні подав у відставку міністр АПК Роман Лещенко.