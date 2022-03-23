Міністр АПК Лещенко подав у відставку

Міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про відставку.

Про це 23 березня повідомляє “Економічна правда”.

Раніше цього дня низка ЗМІ повідомили про рішення Лещенка подати у відставку. Міністр підтвердив “ЕП” цю інформацію.

Інформації про причини відставки поки що немає.

За даними видання, після голосування у Верховній Раді за відставку обов’язки міністра покладуть на першого заступника Лещенка – Тараса Висоцького.