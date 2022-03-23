“Діду, ти красавчик, при Ковпаку служив?!” Старий партизан викрав у окупантів вантажівку зі зброєю

Цивільний мешканець старшого віку викрив у російських окупантів вантажівку зі зброєю та боєприпасами і передав її силам оборони України.
Відповідне відео ввечері 23 березня поширив у телеграмі журналісті Андрій Цаплієнко.
На відео можна побачити, як озброєні люди з жовтими пов’язками (ймовірно, бійці руху опору) оглядають вантажний автомобіль російської армії, у кузові якого є зброя та амуніція ЗС РФ.
“Я здобув!” – каже літній чоловік, якого вітають військові.
“Ну, діду, ти красунчик! При Ковпаку служив?!” – жартує один із вояків.
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