“Діду, ти красавчик, при Ковпаку служив?!” Старий партизан викрав у окупантів вантажівку зі зброєю

Кадр відео

Цивільний мешканець старшого віку викрив у російських окупантів вантажівку зі зброєю та боєприпасами і передав її силам оборони України.

Відповідне відео ввечері 23 березня поширив у телеграмі журналісті Андрій Цаплієнко.

На відео можна побачити, як озброєні люди з жовтими пов’язками (ймовірно, бійці руху опору) оглядають вантажний автомобіль російської армії, у кузові якого є зброя та амуніція ЗС РФ.

“Я здобув!” – каже літній чоловік, якого вітають військові.

“Ну, діду, ти красунчик! При Ковпаку служив?!” – жартує один із вояків.

Читайте також:

Українські партизани “кошмарять” тилові підрозділи ворога. ВІДЕО