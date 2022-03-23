Українські партизани продовжують “кошмарити” тилові підрозділи ворога. ВІДЕО

Скріншот із відео

Українські партизани продовжують “кошмарять” тилові підрозділи ворога й показують трофеї. Відео оприлюднила пресслужба Генерального штабу ЗСУ в середу, 23 березня. “Національний спротив у дії. Українські партизани продовжують “кошмарити” тилові підрозділи ворога. Боєприпаси та зброя згодяться для подальшої боротьби з російськими окупантами. Разом переможемо!”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук