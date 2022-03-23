НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз

Саміт лідерів НАТО, який відбудеться в Брюсселі 24 березня, погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.
Про це на брифінгу напередодні саміту розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг, у середу, 23 березня.
“Я очікую, що завтра союзники погодять надання додаткової підтримки (Україні). Це включає допомогу у сфері кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститись від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз”, – заявив генсек Альянсу, якого цитує “Європейська правда”.
Столтенберг підтвердив позицію Альянсу, що він прагне недопущення виходу війни за межі України.
Як відомо, президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у відеоформаті. Зеленський говоритиме про необхідність припинити військові злочини Росії проти українського населення та цивільної інфраструктури.
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