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НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз

23/03/2022 16:42

Саміт лідерів НАТО, який відбудеться в Брюсселі 24 березня, погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

Про це на брифінгу напередодні саміту розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг, у середу, 23 березня.

“Я очікую, що завтра союзники погодять надання додаткової підтримки (Україні). Це включає допомогу у сфері кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститись від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз”, – заявив генсек Альянсу, якого цитує “Європейська правда”.

Столтенберг підтвердив позицію Альянсу, що він прагне недопущення виходу війни за межі України.

“Ми рішучі зробити все, що ми можемо, щоб підтримати Україну. Але ми маємо відповідальність гарантувати, що війна не вийде за межі України та не стане конфліктом між Росією та НАТО”, – сказав він.

Як відомо, президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у відеоформаті. Зеленський говоритиме про необхідність припинити військові злочини Росії проти українського населення та цивільної інфраструктури.

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