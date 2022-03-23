Десатники 80-ї бригади ліквідували групу диверсантів. ФОТО

Фото: Командування ДШВ

Десатники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ ліквідували диверсійно-розвідувальну групу противника.

Про це в Командуванні ДШВ повідомили у середу увечері, 23 березня.

“В одній з областей України підрозділами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ успішно знищено диверсійно-розвідувальну групу противника. Російські диверсанти використовували цивільний транспорт різних типів для подальшого здійснення в наших тилових містах і селах диверсій та провокацій. Однак вони були успішно виявлені та знищені українськими десантниками”, – йдеться в повідомленні.

“Також вчергове закликаємо наших громадян! Брати та сестри, долучайтеся до виявлення та нейтралізації диверсантів противника, про помічених підозрілих осіб негайно повідомляйте правоохоронні органи або підрозділи Збройних Сил України. При можливості, – знищуйте цих потвор усіма наявними сила та засобами”, – додали в ДШВ.

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