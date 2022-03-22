Десантники 80-ї бригади з ПЗРК “Ігла” збили російську крилату ракету, котра летіла на Кропивницький

Десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” збили російську крилату ракету, котра летіла на Кропивницький.
Вдале відпрацювання відбулося в селі Миколаївської області.
“Під час бойового чергування підрозділ ППО в небі над селом у Миколаївській області зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК “Ігла” знищив російську крилату ракету, яка летіла в напрямок м. Кропивницького. Навіть страшно уявити, скільки б могло загинути цивільних людей, якби 400 кг тротилу (що несла в собі ракета-вбивця), впала на мирне місто…”, – йдеться в повідомленні.
“Втім, професіоналізм, пильність, бойова фаховість розрахунку ППО десантно-штурмової бригади, і головне стрільця-зенітника, що безпосередньо здійснив постріл, врятувала мешканців Кропивницького, та звела нанівець кривавий задум московських людожерів по вбивству українців в мирних містах”, – інформують у бригаді.
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