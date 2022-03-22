У СІЗО Сімферополя звільнили місце для захоплених в Україні, – ЗМІ

Владислав Єсипенко. Фото: Радіо Свобода

У СІЗО в окупованому Криму звільняють місце для ув’язнених з областей материкової України, які після 24 лютого захопили російські війська.

Про це повідомляє видання “Крим.Реалії” з посиланням на засудженого в Криму політв’язня Владислава Єсипенка, який перебуває в слідчому ізоляторі Сімферополя.

За словами адвоката Миколи Полозова, з Єсипенком вдалося поспілкуватися фігурантам справи про “диверсію на газопроводі” Наріману Джелялу та братам Асану й Азізу Ахтемовим, які утримуються в тому ж СІЗО.

“За словами Владислава, на “монастирі” (корпус СІЗО, де утримуються жінки) звільняють цілий поверх від ув’язнених, переводячи їх до інших камер та ущільнюючи, для надходження нових ув’язнених із тимчасово окупованих територій України, зокрема Херсонської, Запорізької та Донецької областей”, – розповів Полозов.

Єсипенко також повідомив, що українського в’язня Костянтина Ширінга, засудженого за “шпигунство”, вивезли із СІЗО на етап. Наразі невідомо, де саме його утримуватимуть.

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