Окупанти міняють свої “лапті тактичні” на вкрадені зі складу українські берці “Талан”

Російські інтервенти вчинили крадіжку з українського військового складу і міняють свої кирзаки на наші берці “Талан”.
Про це вдень у вівторок, 22 березня, інформує тг-канал “Оперативний ЗСУ“.
“Користувачі соцмереж помітили, що загарбники одягнені, як бомжі. І це дійсно так. Проаналізувавши кілька фотографій російських окупантів, які прийшли боротися з “нацизмом” в Україні, виявилось, що воїни славетної армії Путіна відмовились воювати в своїх “лаптях тактичних”, – йдеться в повідомленні.
“Велич і могутність їхньої армії здулась — російські окупанти масово міняють свої берці-кирзачі на українські берці “талани”, – пише джерело, близьке до ГШ ЗС України.
“Їхні солдатики спроможні лише розікрасти склад з українською військовою формою і перевзутися в наші берці. А ще вихваляються, що “друга армія світу”?! Одним словом, бомжі й мародери”, – зрезюмував “Оперативний ЗСУ”.
Нагадаємо, 128-ма бригада взяла в полон російського підполковника, вдягнутого в труси і шкарпетки ЗСУ.
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