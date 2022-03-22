Окупанти міняють свої “лапті тактичні” на вкрадені зі складу українські берці “Талан”

Російські інтервенти вчинили крадіжку з українського військового складу і міняють свої кирзаки на наші берці “Талан”.

Про це вдень у вівторок, 22 березня, інформує тг-канал “Оперативний ЗСУ“.

“Користувачі соцмереж помітили, що загарбники одягнені, як бомжі. І це дійсно так. Проаналізувавши кілька фотографій російських окупантів, які прийшли боротися з “нацизмом” в Україні, виявилось, що воїни славетної армії Путіна відмовились воювати в своїх “лаптях тактичних”, – йдеться в повідомленні.

“Велич і могутність їхньої армії здулась — російські окупанти масово міняють свої берці-кирзачі на українські берці “талани”, – пише джерело, близьке до ГШ ЗС України.

“Їхні солдатики спроможні лише розікрасти склад з українською військовою формою і перевзутися в наші берці. А ще вихваляються, що “друга армія світу”?! Одним словом, бомжі й мародери”, – зрезюмував “Оперативний ЗСУ”.

Нагадаємо, 128-ма бригада взяла в полон російського підполковника, вдягнутого в труси і шкарпетки ЗСУ.

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