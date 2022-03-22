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Росіяни завдали удару по морському порту в Миколаєві

22/03/2022 10:50

Уночі 22 березня російська армія завдала удару по морському порту Миколаїв.

Про це інформує Адміністрація морських портів України у вівторок, 22 березня. 

Повідомляється, що портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Миколаївський морський порт – одне з провідних державних підприємств транспортної галузі України з переробки, експортних, імпортних, каботажних вантажів, забезпечення транзитних перевезень різноманітних вантажів, як генеральних, так і навалювальних.
Відповідно до Закону України “Про морські порти України” функції адміністрації морського порту Миколаїв виконує Миколаївська філія державного підприємства Адміністрації морських портів України.

Нагадаємо, що 7 березня Росія завдала ракетного удару по морському порту “Ольвія”, що розташований на березі Бузького лиману, за 25 км від Миколаєва. Територія порту належить катарській компанії QTerminals Olvia на правах концесії.

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Україна

Росіяни завдали удару по морському порту в Миколаєві

Уночі 22 березня російська армія завдала удару по морському порту Миколаїв. Про це інформує Адміністрація морських портів України у вівторок, 22 березня.  Повідомляється, що портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень....

Війна з Росією

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