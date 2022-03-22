Генштаб ЗСУ підтвердив взяття смт Макарів на Київщині

Генеральний штаб ЗС України підтвердив повторне взяття смт Макарів на Київщині.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в оперативній інформації ГШ ЗСУ станом на 24:00 21 березня.

“…Так, протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий“, – сказано у зведенні.

Нагадаємо, після першого російського наступу Генштаб ЗСУ заявляв, що дві українські бригади звільнили від окупантів селище Макарів, 2 березня.

Селище міського типу Макарів Бучанського району (колишній райцентр) розташоване на захід від Києва, в районі Житомирської траси, та має велике значення для стримування наступу на столицю.

Контроль ЗСУ над цим населеним пунктом і районом відрізає російських загарбників від шосе M-06 та оголює тили найближчих до Києва військ противника під Ірпенем.

Читайте також:

“Байрактар” під Макаровом знищив пункт управління росіян. ВІДЕО