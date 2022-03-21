Унаслідок обстрілу ТЦ в Подільському районі Києва загинули 8 осіб, – ОГП

Обстріл ТРЦ в Подільському районі Києва, фото ОГП

Кількість жертв ракетного обстрілу торгового центру в Подільському районі Києва досягла 8 осіб. Також обстріл призвів до масштабних руйнувань.

Про це у понеділок, 21 березня, повідомила пресслужба офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що вечірній обстріл кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, пов’язане з умисним вбивством.

“Встановлено, що ввечері 20 березня 2022 р. збройні сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл Подільського району столиці. В результаті обстрілів і виниклої пожежі зруйновано торговий центр. Пошкоджено вікна в довколишніх житлових будинках та припарковані поруч автомобілі. За попередніми даними, вісім осіб загинули”, – йдеться в повідомленні.

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