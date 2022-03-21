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У столиці обстрілами пошкоджено вже 70 будинків, – КМДА

21/03/2022 17:34

У Києві від початку масштабного вторгнення військ РФ уже понад 70 житлових будинків пошкоджено ворожими обстрілами.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА вдень у понеділок, 21 березня.

“Будівлі мають різні ступені пошкоджень: там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні – комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо. Підприємства, що перевозять відходи, зокрема «Київкомунсервіс», мають відповідну техніку та регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів. Служби оперативно відновлюють комунікації та послуги, щоб люди повертались у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання”, – повідомляє пресслужба столичної міськадміністрації.

За даними КМДА, комунальники, крім тих, хто пішов до лав ЗСУ та тероборони, працюють попри збільшення обсягу робіт і труднощі.

Нагадаємо, 20 березня пізно ввечері в Подільському районі Києва війська РФ обстріляли один із ТРЦ в Подільському районі – загинули вісім людей, спричинено масштабні руйнування.

За даними з Харкова, в цьому місті російська армія та авіація зруйнувала більше 600 будинків.

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Україна

У столиці обстрілами пошкоджено вже 70 будинків, – КМДА

У Києві від початку масштабного вторгнення військ РФ уже понад 70 житлових будинків пошкоджено ворожими обстрілами. Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА вдень у понеділок, 21 березня. “Будівлі...

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