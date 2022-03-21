Окупанти готуються до проведення “виборів” проросійських адміністрацій на Запоріжжі, – Генштаб

Ілюстративне фото

У Запорізькій області російські інтервенти продовжують незаконну діяльність на тимчасово окупованих територіях.

Про це ввечері в понеділок, 21 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“В окремих населених пунктах загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення “виборів” проросійської адміністрації районів та міст”, – йдеться в повідомленні.

Для організації так званих “російських гумконвоїв” окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства надзвичайних ситуацій РФ.

Схожі вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

У Генштабі стверджують, що це може свідчити про наміри окупантів організувати подібні “гумконвої” до Запорізької області.

На території одного з населених пунктів цієї області противник розгорнув локацію з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 26 – 21.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ