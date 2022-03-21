Окупанти готуються до проведення “виборів” проросійських адміністрацій на Запоріжжі, – Генштаб

У Запорізькій області російські інтервенти продовжують незаконну діяльність на тимчасово окупованих територіях.
Про це ввечері в понеділок, 21 березня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“В окремих населених пунктах загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення “виборів” проросійської адміністрації районів та міст”, – йдеться в повідомленні.
Для організації так званих “російських гумконвоїв” окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства надзвичайних ситуацій РФ.
Схожі вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.
У Генштабі стверджують, що це може свідчити про наміри окупантів організувати подібні “гумконвої” до Запорізької області.
На території одного з населених пунктів цієї області противник розгорнув локацію з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 26 – 21.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!