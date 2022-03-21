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На Волині СБУ затримала білоруського шпигуна. ВІДЕО

21/03/2022 17:09

Контррозвідка СБУ затримала громадянина Республіки Білорусь, який за завданням білоруських спецслужб збирав інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації на Волині.

Про це вдень у понеділок, 21 березня, інформує пресцентр СБУ.

Громадянин Білорусі мешкав у прикордонному регіоні Волині кілька років та навіть був одружений з місцевою жінкою.

Інколи він їздив до Білорусі в особистих справах. Під час однієї з таких поїздок білоруса завербували спецслужби. Йому поставили завдання шпигувати за розміщенням та пересуванням військової техніки ЗСУ.

“Злякавшись наслідків своїх дій, шпигун планував втекти до Білорусі. Однак його вчасно затримали українські правоохоронці. Під час обшуку у нього знайшли фото військової техніки ЗСУ, а також відомчі документи однієї з місцевих рад Волині”, – йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ оголосили шпигунові про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою.

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