ЗСУ ліквідували командира роти бойовиків “ДНР”, якого прославляла тамтешня пропаганда

Українські воїни ліквідували командира роти бойовиків так званої “ДНР” Сергія Машкіна з позивним “Людоїд”.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання “Схід“.
“У так званій ДНР полюбляють годувати інформаційним лайном населення на тимчасово окупованих територіях, особливо коли розповідають про “подвиги” своїх “хероїв”,
Виявляється, що командир розвідувальної роти 11-го мотострілецького полку 1-го армійського корпусу так званої ДНР капітан Сергій Машкін з позивним “Людоед” (з фантазією щодо позивних у них реальні проблеми) власноруч “точєчним огньом” знищив цілу батарею САУ!
Їх послухати, так загін Месників з кіновсесвіту Марвел у порівнянні з ними – то якась група “Ягідка” у дитячому садочку”, – поіронізували у війську з російської пропаганди.
“Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом: замість людей він жере чорнозем.
Мертвий окупант вже зброю не візьме!” – наголосили в ОТУ “Схід”.
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