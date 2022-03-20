Дружина соратника Авакова вивезла в Угорщину понад $30 млн у валізах. Митниця “не помітила”, – ЗМІ

Ігор Котвіцький та Арсен Аваков

Дружина колишнього нардепа Ігоря Котвіцького, якого називають бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, могла вивезти з України в Угорщину мільйони доларів та євро готівкою у валізах.

Про це з посиланням на власні джерела у різних держструктурах повідомляє “Українська правда“.

Зазначається, що після отримання цієї інформації Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Згідно з повідомленням, 14 березня на пункт “Вилок” Закарпатської митниці прибула автівка Opel Vivaro. За кермом та одним із пасажирів були двоє громадян Угорщини. Іншими пасажирками виявилися Анастасія Котвіцька та її мати Галина Кучер. При перетині українського кордону вказані особи ніяких коштів не задекларували, а українські митники огляду речей не провели.

Проте згодом виявилося, що на території митного посту в Угорщині Котвіцька все ж задекларувала 28,8 млн доларів та 1,3 млн євро.

“Вказана інформація перевіряється, оскільки офіційної відповіді на запит Закарпатської митниці та 27-го прикордонного загону ДПСУ від суміжної сторони не надходило”, – зазначило джерело “УП”.

Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) – дружина колишнього народного депутата від “Народного фронту” Ігоря Олександровича Котвіцького, якого називають бізнес-партнером Арсена Авакова.

У розпорядженні “УП” є дані про те, що в ДБР уже перебуває кримінальне провадження №62022140050000058 від 20.03.2022.

Зазначається, що працівники Державного бюро розслідувань отримали інформацію щодо “можливого порушення норм чинного законодавства співробітниками Закарпатської митниці”.

Бізнесмен Сеяр Куршутов написав у фейсбуці, що Котвіцька була змушена задекларувати вивезені мільйони лише через те, що угорська митниця їх знайшла. Водночас українські митники валіз, запакованих готівкою, “не помітили”.

Сам Ігор Котвіцький на своїй сторінці у соцмережі назвав цю інформацію фейком.

У вересні 2015 року низка ЗМІ назвали Котвіцького найбагатшим депутатом Верховної Ради – після того, як стало відомо, що він у декларації на сайті ВР вказав суму на рахунках в 970 млн гривень.

Окрім того, НАБУ розслідувало вивезення Котвіцьким понад 40 мільйонів доларів закордон влітку 2015 року.

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