Генштаб: рашисти вчинили вже понад 1400 авіанальотів, завдали майже 300 ракетних ударів

Російська армія продовжує завдавати ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури України, застосовуючи високоточну, за заявами РФ, зброю та некеровані авіаційні бомби.
З початку активних бойових дій противник завдав 291 ракетний удар, застосував 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1403 авіаційних нальоти.
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12:00 19 березня.
“Основними наземними цілями російських загарбників стали українські міста та села, зокрема, об’єкти виробничої інфраструктури, школи, лікарні, національні історичні та релігійні святині, густонаселені житлові квартали”, – ідеться у зведенні.
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