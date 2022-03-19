Росіяни завдали авіаудару по арсеналу ПС ЗСУ в Делятині. Не виключено, що “Кинжалом”

Гіперзвуковий ракетний комплекс ЗС РФ "Кинжал". Ілюстративне фото

Російські війська завдали ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів ЗСУ в селищі Делятин Івано-Франківської області. Внаслідок нальоту на арсеналі відбулася детонація снарядів.

Цю інформацію в коментарі “Українській правді” вранці 19 березня підтвердив речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

“Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються”, – сказав він.

Водночас командування ПС ЗСУ не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо заяв росіян про удар авіаційним ракетним комплексом “Кинжал”.

“Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракетного озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси “Іскандер”, крилаті ракети “Калібр” та інші Х-101, Х-55, Х-555. Була заява про “Кинжал”, яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити”, – сказав речник.

Інформаційне тло

Про застосування проти України гіперзвукових ракет комплексу “Кинжал” (“Кинджал”) уранці 19 березня заявив офіційний представник міністерства оборони країни-агресора Ігор Конашенков.

“18 березня авіаційним ракетним комплексом «Кинжал» із гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області”, – сказав Конашенков на брифінгу.









“Кинджал” – це авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Він створений на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За словами рашистів, він здатний вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів, при цьому долаючи всі системи протиповітряної та протиракетної оборони.

У попередніх повідомленнях російських військ ішлося, що на дослідно-бойовому чергуванні в Південному військовому окрузі перебувають 10 винищувачів-перехоплювачів у модифікації МіГ-31К “Кинжал”.

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