Росія планує перекинути в Україну свої підрозділи з Вірменії, – Генштаб

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Росія планує перекинути в Україну свої підрозділи з Вірменії.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу у п’ятницю увечері, 18 березня.

“Продовжуючи спроби відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях, військове керівництво Російської Федерації планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії”, – йдеться в повідомленні.

Також підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців РФ від участі у бойових діях, що обумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони.

“Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях”, – наголошують у ГШ.

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