Home / Війна / Росія мобілізує кримчан на війну проти України. У Джанкої в школах зупинено навчання, бо там війська

Росія мобілізує кримчан на війну проти України. У Джанкої в школах зупинено навчання, бо там війська

18/03/2022 21:16

Наразі Росія активно мобілізує мешканців окупованого півострова для участі у війні проти України. Водночас залякують громадян, які з 2014 року під примусом проходили строкову службу в армії Росії, начебто українська влада покарає їх за це.

Про це повідомляє пресслужба Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Варто зазначити, що дії окупантів є серйозним порушенням норм міжнародного права та національного законодавства.

Представництво Президента України в Автономній Республіці Криму та Прокуратура АР Крим та Севастополі звертаються до громадян України в окупованому Криму та вкотре наголошують, що мешканці Криму, яких вимушено призивали до лав російського війська або незаконних формувань — є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями. Тому вони не можуть та не будуть зазнавати кримінального переслідування владою України.

Отже, інформація про переслідування Україною призовників — фейк, який поширюється Росією та спрямований на залякування цивільного населення півострова.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, в місті Джанкой, на тимчасово окупованій території АР Крим, призупинено навчання у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах з їх подальшим використанням для розміщення військовослужбовців збройних сил РФ, які прибувають до міста.

Читайте також:
У мобільних крематоріях в Криму палять військових РФ, у лікарнях – поранені без рук і ніг

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Арестович назвав однією з причин війни курс на НАТО в Конституції. Йому відповіли

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що однією з причин повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну стало закріплення колишньою владою в Конституції курсу на членство в НАТО. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse