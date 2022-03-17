З початку війни загинули 19 рятувальників, – ДСНС

Нагородження співробітників ДСНС у Києві

З початку великої війни 19 рятувальників загинули від рук російських окупантів.

Про це надвечір у четвер, 17 березня, повідомила пресслужба ДСНС.

“Ми рятуємо, а нас вбивають!… Страху немає, є злість та жага до перемоги!” – заявили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Раніше цього дня президент Володимир Зеленський вручив п’ятьом співробітникам ДСНС ордени “За мужність” ІІІ ступеню.

“Поважаємо вашу роботу і розуміємо, що ви робите теж саме зараз, що й наші військові. Україна вдячна кожному та кожній з вас “, – звернувся до рятувальників глава держави.

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