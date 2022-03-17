Рашисти обстріляли Святошинський район столиці, є загиблі. ФОТО, ВІДЕО

Фото: пресслужба ДСНС

Внаслідок обстрілу з боку російських військ у Святошинському районі Києва загорівся склад, також горіло два автомобілі. Загинули щонайменше двоє людей.

Про це ввечері в четвер, 17 березня, інформує пресслужба ДСНС.

“17 березня близько 16:30 до Служби порятунку 101 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці. Внаслідок потрапляння снарядів сталось займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. Загинула одна людина”, – йдеться в повідомленні.

Також неподалік виникло загоряння трав’яного настилу на площі п’ять тисяч кв. м. Ліквідація триває.

Крім того, снаряд потрапив на склад, внаслідок чого виникла пожежа на площі 10 тис. кв. м.

“Є загроза вибуху снаряду через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула одна людина”, – йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба ДСНС

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 22 – 17.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ