Триста достойних, 58 – посмертно: нові укази про державні нагороди

Президент Володимир Зеленський 16 березня підписав чергові укази про відзначення військовослужбовців та інших бійців сил оборони України (НГУ, ДПСУ, Нацполіції, ДСНС). Майже 300 достойних відзначені “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”. Із них 58 удостоєні нагород посмертно. Указ президента №140/2022 про відзначення державними нагородами у Збройних силах України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ДАНИЛЕНКА Олексія Юрійовича — капітана ШАГОВА Сергія Вікторовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БАРТОША Віталія Валерійовича (посмертно) — старшого лейтенанта ГЛИНЕНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта ДАШКОВСЬКОГО Володимира Сергійовича — лейтенанта КОСЕНКА Романа Миколайовича — лейтенанта ЛАВРИНЦЯ Андрія Миколайовича — підполковника ЛАПЧИНСЬКОГО Сергія Володимировича — старшого лейтенанта МАКСЮТУ Євгена Павловича — старшого лейтенанта НІКОЛАЄВА Микиту Олександровича — старшого лейтенанта ПАСЬКА Романа Михайловича — майора ПЕНТЕЛУ Юрія Дмитровича (посмертно) — капітана ПІХОЦЬКОГО Андрія Степановича — старшого лейтенанта РЕГОТЮКА Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта РОГАЧЕЯ Дмитра Дмитровича — старшого лейтенанта СЕМЕНЧЕНКА Олега Юрійовича — старшого лейтенанта СТЕЦЮКА Миколу Вікторовича — лейтенанта СТРУТИНСЬКОГО Тараса Йосиповича — старшого лейтенанта ЧАГАРИНСЬКОГО Владислава Юрійовича — лейтенанта ЯРОВОГО Руслана Геннадійовича — лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ДРАГАНОВА Андрія Ігоровича — головного сержанта ТУРТУ Ростислава Анатолійовича — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БЕСЕДІВСЬКОГО Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата БЄСОВА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана БІБІКА Артема Володимировича — солдата БРАНИША Сергія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта БУКШУ Андрія Миколайовича — старшого солдата ВЕТРОВА Віталія Йосиповича — молодшого сержанта ГАЙДАМАКУ Олександра Олександровича — молодшого сержанта ГАЙДУКА Тараса Степановича (посмертно) — молодшого сержанта ГАЛУХУ Сергія Васильовича — старшого сержанта ГРАБЧАКА Ярослава Вадимовича — старшого солдата ГУСАКА В’ячеслава Артуровича — штаб-сержанта ГУШАНА Івана Георгійовича (посмертно) — старшого солдата ДАНЧЕНКА Віталія Анатолійовича — старшого солдата ДЕМЧУКА Мар’яна Орестовича — старшого солдата ДОВГОПОЛЮКА Леоніда Васильовича (посмертно) — старшого солдата ДУЛЬНЄВА Романа Олександровича (посмертно) — старшого солдата ЄЛІЗАРЯНА Артема Размиковича (посмертно) — старшого солдата ЄМЦЯ Олександра Петровича (посмертно) — старшого солдата ЖОЛОНДІЄВСЬКОГО Олександра Борисовича (посмертно) — солдата ЗАБОЛОТНЄВА Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата ЗУБНІЦЬКОГО Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата ІЛЬЧИШИНА Володимира Михайловича — старшого сержанта ІСАЄВА Олександра Валерійовича — старшого солдата КІНШУ Олександра Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата КОВАЛИКА Антона Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта КОВАЛЬЧУКА Юрія Олександровича — солдата КОЖЕВНІКОВА Сергія Олеговича (посмертно) — майстер-сержанта КОЧНЄВА Ігоря Дмитровича — старшого сержанта КРЕМЕЗЯ Олександра Михайловича — підполковника КУЗНЄЦОВА Євгена Валерійовича — головного сержанта КУКУРУДЗУ Олександра Івановича — лейтенанта КУКУРУЗУ Артема Івановича — лейтенанта КУЛЬЧИЦЬКОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата КУЦА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата КУЧЕРЕНКА Дмитра Сергійовича — старшого солдата ЛАХТАДИРА Максима Васильовича (посмертно) — солдата ЛІНІЧЕНКА Анатолія Васильовича (посмертно) — солдата ЛУДАНОВА Олега Миколайовича — старшого солдата МАЗУРКА Юрія Валентиновича — лейтенанта МАСЯНА Євгена Валерійовича — штаб-сержанта МЕЛЬНИЧУКА Назара Васильовича — старшого солдата МИХАЙЛОВСЬКОГО Андрія Юрійовича — лейтенанта НЕГОДЕНКА Романа Васильовича — сержанта НІКОЛАЄВА Дмитра Володимировича — головного сержанта ОСТАПЧУКА Петра Петровича — старшого сержанта ПАСЬКА Ігоря Миколайовича (посмертно) — сержанта ПЕТРУКА Василя Володимировича (посмертно) — старшого солдата ПОДОЛЬЦЯ Ігоря Орестовича (посмертно) — головного сержанта ПОПОВА Артура Олександровича — старшого солдата ПРОКОПЧУКА Віталія Юрійовича (посмертно) — лейтенанта САМОЙЛОВА Сергія Аркадійовича — старшого сержанта СЕРГІЙЧУКА Дмитра Олексійовича — солдата СИДОРЕНКА Леоніда Миколайовича — солдата СТЕЦЮКА Романа Петровича (посмертно) — старшого солдата ФАЦИНЦЯ Артура Миколайовича (посмертно) — солдата ЧЕКЕРЕНДУ Богдана Володимировича (посмертно) — старшого сержанта ЧЕРНІКОВА Владислава Денисовича (посмертно) — молодшого сержанта ЧОРНОБАЯ Віктора Володимировича — старшого солдата ШПИТКА Назара Васильовича — солдата ЩЕРБИНУ Дениса Олександровича — солдата ЯНКІНА Дмитра Ігоровича (посмертно) — старшого солдата Нагородити орденом Данила Галицького АБРАКІТОВА Андрія Юрійовича — майора БАКІНА Сергія Олеговича — старшого лейтенанта БОРИСА Олександра Олександровича — капітана ВАКАЛА Артема Сергійовича — капітана ВАХОВСЬКОГО Івана Володимировича — старшого лейтенанта ВІННИЦЬКОГО Андрія Володимировича — капітана ВОРОНКОВА Дениса Сергійовича — капітана ГЕГЕЧКОРІ Едуарда Олеговича — лейтенанта ГУЦУЛА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта ІВАХНЕНКА Владислава Вікторовича — старшого лейтенанта КОПОТУНА Євгенія Володимировича — капітана КОРОВНІЧЕНКА Євгенія Олександровича — капітана КУХАРЦЯ Миколу Віталійовича — капітана ЛАЗОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта МАЛІНКА Андрія Сергійовича — капітана МАРТИНЕНКА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта МАТВІЙЦЯ Максима Володимировича — майора ОМЕЛЮХА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта ПАСІЧНИКА Іллю Юрійовича — старшого лейтенанта ПАХОЛЬСЬКОГО Олега Михайловича — лейтенанта ПОВСТЕМСЬКОГО Юрія Сергійовича — старшого лейтенанта САВІЦЬКОГО Володимира Зіновійовича — старшого лейтенанта СІНЕЛЬНИКА Леоніда Валентиновича — капітана СТАСЮКА Валерія Анатолійовича — лейтенанта ТИМОШЕНКА Леоніда Олександровича — лейтенанта ХЛІВНЮКА Вадима Володимировича — лейтенанта ШЛЮХАРЧУКА Тараса Тарасовича — старшого лейтенанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БОНДАРЯ Євгена Івановича — полковника ГОНТАРИКА Олексія Руслановича — старшого лейтенанта ГОРБЯКА Володимира Олександровича — старшого солдата МАРТИША Михайла Миколайовича — старшого лейтенанта САХАНЕНКА Євгена Васильовича — старшого солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БЕЛОВИЧА Ярослава Валерійовича — солдата БЕСПЕЧНОГО Олексія Вікторовича — солдата БІДЗІЛЮ Віктора Івановича — сержанта БІЛИКА Євгенія Володимировича — старшого прапорщика БУРЧИКА Андрія Дмитровича — солдата ВАСЬКІНА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта ВІЛЬЧИНСЬКОГО Андрія Орестовича — молодшого сержанта ГОФРІЯ Івана Івановича — старшого солдата КАНИНЦЯ Адама Васильовича — молодшого сержанта КОБЗИСТОГО Андрія Івановича — старшого солдата КОНЦЕВИЧА Вадима Валерійовича — старшого лейтенанта КОРЖАНА Ярослава Анатолійовича — солдата КРАСОВСЬКОГО Євгенія Леонідовича — старшого солдата КУЛАЧИНСЬКОГО Сергія Васильовича — старшого солдата МАРКОВА Антона Миколайовича — старшого солдата МОРОЗА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта ОСМОЛОВИЧА Юрія Васильовича — старшого солдата ПАНЬКОВИЧА Олександра Михайловича — солдата ПЕРЕПЕЛИЦЮ Дмитра Володимировича — старшого солдата ПУРДЯКА Юрія Орестовича — солдата СЛЮСАРЕНКА Дмитра Валерійовича — солдата ФУРГАЛЬЦЯ Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта ХАРЧЕНКА Богдана Юрійовича — молодшого сержанта. Указ президента №141/2022 про відзначення державними нагородами у Національній гвардії України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ІЛЮХІНА Артема Ігоровича — полковника МИРОПОЛЬСЬКОГО Івана Леонідовича — полковника ПЛІХУНА Микиту Олеговича — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АГАФОНОВА Олександра Івановича — сержанта АНДРІЄВСЬКОГО Вадима Леонідовича (посмертно) — головного сержанта БАЛУТУ Максима Юрійовича — старшого солдата БЕРЕЗЕНКА Владислава Леонідовича (посмертно) — солдата БІЛЯКА Дмитра Володимировича — капітана ГАЛАГУРУ Костянтина Миколайовича — старшого сержанта КАПУСТЯНА Дмитра Олександровича — солдата КОЛОМІЙЦЯ Олеся Валерійовича — солдата МАКСИМЧИКА Володимира Володимировича (посмертно) — капітана ПЕТРОВА Сергія Івановича — головного сержанта РАЄНКА Володимира Андрійовича (посмертно) — сержанта САВОНЕНКА Євгена Миколайовича — молодшого сержанта САРКІСЯНА Артема Валерійовича (посмертно) — солдата СИНИЦЬКОГО Станіслава Броніславовича — капітана СКОРОХОДА Олександра Сергійовича — капітана СТЕЦЬКА Андрія Ігоровича — майстер-сержанта УЗУНА Андрія Ілліча — сержанта ХАРЧЕНКА Максима Олександровича (посмертно) — солдата ШУБІНА Владислава Вікторовича (посмертно) — сержанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” БАЙБАРАКА Богдана Миколайовича — молодшого сержанта БЄЛЯЄВА Дениса Олександровича — солдата БИКАЛЮКА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта БОРИСОВА Володимира Михайловича — молодшого сержанта ВАСИЛЬЄВА Станіслава Олеговича — старшого солдата ВОЙТЕНКА Анатолія Павловича — полковника ГАВРИША Романа Вікторовича — старшого солдата ГАЛАНА Тимофія Івановича — солдата ГАНОЛЯ Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта ДОЛЮ Сергія Володимировича — підполковника ІВАНИНУ Дениса Олександровича — солдата ІВАНОВА Максима Юрійовича — старшого солдата КОНОНЕНКА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта КОСАКОВА Едуарда Олександровича — старшого лейтенанта КРАСНОВСЬКОГО Олександра Юрійовича — капітана ЛОБАНОВА Андрія Миколайовича — солдата МАНЖОСА Сергія Петровича — старшого сержанта МЕЛЬНИКА Олега Михайловича — підполковника МІРОШНІЧЕНКА Сергія Вікторовича — сержанта МУРАШКОВУ Анастасію Борисівну — сержанта НІКІШИНА Євгена Віталійовича — старшого лейтенанта НІКУЛІНА Євгена Віталійовича — старшого сержанта ОЛЕКСІВА Володимира Сергійовича — солдата ОЛІЙНИКА Андрія Ігоровича — старшого солдата ОНІХОВСЬКОГО Віталія Миколайовича — майора ПОКОТИЛА Данила Сергійовича — солдата РЕДЬКА Ігоря Олеговича — капітана СЕМЕНЧЕНКА Владислава Анатолійовича — капітана СИВЕНЮКА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта СОКОЛА Євгенія Миколайовича — головного сержанта ХОМЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата ЧУМАКА Олега Сергійовича — головного сержанта ШИНКАРЕНКА Олександра Сергійовича — солдата у Національній поліції України: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня ВОЛИКА Максима Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції ЛИСОГОРА Артема Володимировича — полковника поліції РУЩИШИНА Романа Йосиповича (посмертно) — старшого сержанта поліції Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня БАРИШЕВА Єгора Геннадійовича — майора поліції БІЛОНОЖКА Дениса Вікторовича — майора поліції ЗІНЬКОВСЬКОГО Андрія Володимировича — майора поліції КУРІНА Сергія Миколайовича — майора поліції РУЖИНСЬКОГО Сергія Дмитровича — капітана поліції Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” АВРАМЕНКА Сергія Леонідовича — капітана поліції АГАФОНОВА Євгена Миколайовича — капітана поліції АНТОЩУКА Костянтина Михайловича — капітана поліції АРСЕНІЯ Віталія Геннадійовича — рядового поліції БАБАКИНА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта поліції БІЛОУСА Дмитра Івановича — капітана поліції БОЙКА Геннадія Миколайовича — старшого сержанта поліції БОНДАРЕНКА Віктора Миколайовича — капітана поліції БУРЛИЦЬКОГО Артема Миколайовича — старшого лейтенанта поліції ВАРНАЦЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта поліції ВАСИЛЯКА Андрія Валерійовича — старшого лейтенанта поліції ВІЦЮКА Марка Олександровича — капітана поліції ВЛАСЕНКА Руслана Володимировича — капітана поліції ГОНТАРЯ Дмитра Романовича — рядового поліції ГРИНЯ Владислава Анатолійовича — сержанта поліції ГУЖВУ Артема Володимировича — старшого лейтенанта поліції ДЖИМУ Сергія Вікторовича — капрала поліції ЗАШИВАЙКА Владислава Вікторовича — капітана поліції ЗІМОЗДРУ Валерія Юрійовича — капрала поліції ЗОЛОТОВЕРХА Максима Павловича — старшого сержанта поліції ІОНОВА Сергія Володимировича — сержанта поліції КАЛИТЮКА Олександра Олександровича — старшого сержанта поліції КАНІВЦЯ Артема Сергійовича — старшого лейтенанта поліції КОБЗАРЯ Максима Сергійовича — капітана поліції КОНЬКА Юрія Миколайовича — лейтенанта поліції КОТЕНКА Валерія Андрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції КРУПЕНКА Андрія Олександровича — рядового поліції КРЯЧКА Єгора Миколайовича — лейтенанта поліції ЛИСЬОНКОВА Олександра Олександровича — капітана поліції ЛУКАШЕНКА Андрія Сергійовича — лейтенанта поліції МАРЧЕНКА Євгена Олексійовича — старшого сержанта поліції МАСЛОВА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта поліції МИРОНЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта поліції МІГАЛЯ Дмитра Валерійовича — капітана поліції МОСПАНА Сергія Олександровича — старшого сержанта поліції МУЦЬКОГО Володимира Миколайовича — старшого сержанта поліції НЕСТЕРЕНКА Андрія Михайловича — старшого лейтенанта поліції НОВІКОВУ Людмилу Олександрівну — капітана поліції ОНИЩЕНКО Ларису Олексіївну — майора поліції ПАНАСЮКА Тараса Вікторовича — майора поліції ПИЛИПЧУКА Івана Аркадійовича — старшого лейтенанта поліції РЕДЬКА Владислава Юрійовича — капрала поліції РУШЕЛЮКА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта поліції СЕНЕТОВИЧА Павла Михайловича — сержанта поліції СПОДУ Ігоря Борисовича — лейтенанта поліції СТЕЛЬМАХА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта поліції ТЕРЛЕЦЬКОГО Миколу Юрійовича — старшого лейтенанта поліції ТИМОШЕНКА Володимира Васильовича — капітана поліції ТКАЧА Володимира Анатолійовича — старшого лейтенанта поліції ТРЕТ’ЯКА Володимира Івановича — лейтенанта поліції УСИТЕНКА Едуарда Олеговича — сержанта поліції ФЕДИШИНА Богдана Романовича — капітана поліції ФІЛОНЕНКА Сергія Володимировича — капітана поліції ХАЛЮТУ Романа Юрійовича — старшого сержанта поліції ХРІПУНОВА Костянтина Сергійовича — старшого сержанта поліції ЦЕСЬКА Едуарда Миколайовича — лейтенанта поліції ЧЕБОТАРЬОВА Євгена Валерійовича — старшого сержанта поліції ЧЕРКАШИНА Юрія Олександровича — лейтенанта поліції ЧЕРНЕНКА Дениса Валентиновича — старшого сержанта поліції ЧОРНОГО Віталія Андрійовича — старшого лейтенанта поліції ШЕВЕЛЕВА Євгенія Володимировича — старшого сержанта поліції ШЕВЧЕНКА Дмитра Анатолійовича — підполковника поліції ШКВАРЕЛЮКА Сергія Миколайовича — капітана поліції ЩЕРБИНУ Ігоря Борисовича — старшого сержанта поліції ЯКИМЕНКО Ліану Вікторівну — старшого сержанта поліції у Державній службі України з надзвичайних ситуацій: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня ДОВБИША Ігоря Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта служби цивільного захисту ЗМУЛІЧІЛОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта служби цивільного захисту МЕЛЬНІЧЕНКА Сергія Петровича (посмертно) — прапорщика служби цивільного захисту у Державній прикордонній службі України: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ПАДИТЕЛЯ Валерія Борисовича — полковника ПЕТРІВА Юрія Петровича — полковника РОМАНЧУКА Миколу Степановича — полковника ТРЕТЯКА Дмитра Анатолійовича — підполковника Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БУГРОВЕНКА Андрія Євгеновича (посмертно) — старшого сержанта ГОЛУБЄВА Олега Валерійовича — сержанта ДУДНИКА Андрія Івановича (посмертно) — майора ЗАХАРОВА Дмитра Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта ІВАНОВА Геннадія Валентиновича (посмертно) — штаб-сержанта ІОЖИЦЮ Анатолія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта КОВАЛЕВСЬКОГО Олега Станіславовича (посмертно) — головного сержанта КРІУЛІНА Владислава Петровича (посмертно) — солдата КУДІНОВА Максима Віталійовича (посмертно) — старшого сержанта ОМЕСЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта ПАТУЛЯКА Віктора Івановича (посмертно) — штаб-сержанта ПОТАПОВИЧА Олександра Леонідовича (посмертно) — штаб-сержанта ФІЛІПЕНКА Владислава Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта ШЕВЧЕНКА Родіона Анатолійовича (посмертно) — сержанта ШУБРАВОГО Володимира Володимировича — підполковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АНДРЄЄВА Олега Валерійовича — штаб-сержанта ДЕРПАКА Юрія Івановича — капітана МІЦЕЙЛА Андрія Ярославовича — майора МОТКА Івана Ілліча — сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” КОЛОМІЙЦЯ Олександра Ярославовича — молодшого сержанта КРИВОЛАПА Владислава Олеговича — капітана РЯБЦЯ Юрія Сергійовича — головного сержанта ТОСЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта ЩЕРБИНУ Юрія Сергійовича — штаб-сержанта. 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Редактор: Нестор Дим

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