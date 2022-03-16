Home / Війна / Триста достойних, 58 – посмертно: нові укази про державні нагороди

Триста достойних, 58 – посмертно: нові укази про державні нагороди

16/03/2022 23:07

Президент Володимир Зеленський 16 березня підписав чергові укази про відзначення військовослужбовців та інших бійців сил оборони України (НГУ, ДПСУ, Нацполіції, ДСНС).

Майже 300 достойних відзначені “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”. Із них 58 удостоєні нагород посмертно.

Указ президента №140/2022 про відзначення державними нагородами

у Збройних силах України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ДАНИЛЕНКА Олексія Юрійовича — капітана

ШАГОВА Сергія Вікторовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАРТОША Віталія Валерійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ГЛИНЕНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ДАШКОВСЬКОГО Володимира Сергійовича — лейтенанта

КОСЕНКА Романа Миколайовича — лейтенанта

ЛАВРИНЦЯ Андрія Миколайовича — підполковника

ЛАПЧИНСЬКОГО Сергія Володимировича — старшого лейтенанта

МАКСЮТУ Євгена Павловича — старшого лейтенанта

НІКОЛАЄВА Микиту Олександровича — старшого лейтенанта

ПАСЬКА Романа Михайловича — майора

ПЕНТЕЛУ Юрія Дмитровича (посмертно) — капітана

ПІХОЦЬКОГО Андрія Степановича — старшого лейтенанта

РЕГОТЮКА Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта

РОГАЧЕЯ Дмитра Дмитровича — старшого лейтенанта

СЕМЕНЧЕНКА Олега Юрійовича — старшого лейтенанта

СТЕЦЮКА Миколу Вікторовича — лейтенанта

СТРУТИНСЬКОГО Тараса Йосиповича — старшого лейтенанта

ЧАГАРИНСЬКОГО Владислава Юрійовича — лейтенанта

ЯРОВОГО Руслана Геннадійовича — лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ДРАГАНОВА Андрія Ігоровича — головного сержанта

ТУРТУ Ростислава Анатолійовича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БЕСЕДІВСЬКОГО Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата

БЄСОВА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана

БІБІКА Артема Володимировича — солдата

БРАНИША Сергія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

БУКШУ Андрія Миколайовича — старшого солдата

ВЕТРОВА Віталія Йосиповича — молодшого сержанта

ГАЙДАМАКУ Олександра Олександровича — молодшого сержанта

ГАЙДУКА Тараса Степановича (посмертно) — молодшого сержанта

ГАЛУХУ Сергія Васильовича — старшого сержанта

ГРАБЧАКА Ярослава Вадимовича — старшого солдата

ГУСАКА В’ячеслава Артуровича — штаб-сержанта

ГУШАНА Івана Георгійовича (посмертно) — старшого солдата

ДАНЧЕНКА Віталія Анатолійовича — старшого солдата

ДЕМЧУКА Мар’яна Орестовича — старшого солдата

ДОВГОПОЛЮКА Леоніда Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ДУЛЬНЄВА Романа Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЄЛІЗАРЯНА Артема Размиковича (посмертно) — старшого солдата

ЄМЦЯ Олександра Петровича (посмертно) — старшого солдата

ЖОЛОНДІЄВСЬКОГО Олександра Борисовича (посмертно) — солдата

ЗАБОЛОТНЄВА Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ЗУБНІЦЬКОГО Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ІЛЬЧИШИНА Володимира Михайловича — старшого сержанта

ІСАЄВА Олександра Валерійовича — старшого солдата

КІНШУ Олександра Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата

КОВАЛИКА Антона Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта

КОВАЛЬЧУКА Юрія Олександровича — солдата

КОЖЕВНІКОВА Сергія Олеговича (посмертно) — майстер-сержанта

КОЧНЄВА Ігоря Дмитровича — старшого сержанта

КРЕМЕЗЯ Олександра Михайловича — підполковника

КУЗНЄЦОВА Євгена Валерійовича — головного сержанта

КУКУРУДЗУ Олександра Івановича — лейтенанта

КУКУРУЗУ Артема Івановича — лейтенанта

КУЛЬЧИЦЬКОГО Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

КУЦА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

КУЧЕРЕНКА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

ЛАХТАДИРА Максима Васильовича (посмертно) — солдата

ЛІНІЧЕНКА Анатолія Васильовича (посмертно) — солдата

ЛУДАНОВА Олега Миколайовича — старшого солдата

МАЗУРКА Юрія Валентиновича — лейтенанта

МАСЯНА Євгена Валерійовича — штаб-сержанта

МЕЛЬНИЧУКА Назара Васильовича — старшого солдата

МИХАЙЛОВСЬКОГО Андрія Юрійовича — лейтенанта

НЕГОДЕНКА Романа Васильовича — сержанта

НІКОЛАЄВА Дмитра Володимировича — головного сержанта

ОСТАПЧУКА Петра Петровича — старшого сержанта

ПАСЬКА Ігоря Миколайовича (посмертно) — сержанта

ПЕТРУКА Василя Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ПОДОЛЬЦЯ Ігоря Орестовича (посмертно) — головного сержанта

ПОПОВА Артура Олександровича — старшого солдата

ПРОКОПЧУКА Віталія Юрійовича (посмертно) — лейтенанта

САМОЙЛОВА Сергія Аркадійовича — старшого сержанта

СЕРГІЙЧУКА Дмитра Олексійовича — солдата

СИДОРЕНКА Леоніда Миколайовича — солдата

СТЕЦЮКА Романа Петровича (посмертно) — старшого солдата

ФАЦИНЦЯ Артура Миколайовича (посмертно) — солдата

ЧЕКЕРЕНДУ Богдана Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ЧЕРНІКОВА Владислава Денисовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЧОРНОБАЯ Віктора Володимировича — старшого солдата

ШПИТКА Назара Васильовича — солдата

ЩЕРБИНУ Дениса Олександровича — солдата

ЯНКІНА Дмитра Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

АБРАКІТОВА Андрія Юрійовича — майора

БАКІНА Сергія Олеговича — старшого лейтенанта

БОРИСА Олександра Олександровича — капітана

ВАКАЛА Артема Сергійовича — капітана

ВАХОВСЬКОГО Івана Володимировича — старшого лейтенанта

ВІННИЦЬКОГО Андрія Володимировича — капітана

ВОРОНКОВА Дениса Сергійовича — капітана

ГЕГЕЧКОРІ Едуарда Олеговича — лейтенанта

ГУЦУЛА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта

ІВАХНЕНКА Владислава Вікторовича — старшого лейтенанта

КОПОТУНА Євгенія Володимировича — капітана

КОРОВНІЧЕНКА Євгенія Олександровича — капітана

КУХАРЦЯ Миколу Віталійовича — капітана

ЛАЗОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

МАЛІНКА Андрія Сергійовича — капітана

МАРТИНЕНКА Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта

МАТВІЙЦЯ Максима Володимировича — майора

ОМЕЛЮХА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта

ПАСІЧНИКА Іллю Юрійовича — старшого лейтенанта

ПАХОЛЬСЬКОГО Олега Михайловича — лейтенанта

ПОВСТЕМСЬКОГО Юрія Сергійовича — старшого лейтенанта

САВІЦЬКОГО Володимира Зіновійовича — старшого лейтенанта

СІНЕЛЬНИКА Леоніда Валентиновича — капітана

СТАСЮКА Валерія Анатолійовича — лейтенанта

ТИМОШЕНКА Леоніда Олександровича — лейтенанта

ХЛІВНЮКА Вадима Володимировича — лейтенанта

ШЛЮХАРЧУКА Тараса Тарасовича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БОНДАРЯ Євгена Івановича — полковника

ГОНТАРИКА Олексія Руслановича — старшого лейтенанта

ГОРБЯКА Володимира Олександровича — старшого солдата

МАРТИША Михайла Миколайовича — старшого лейтенанта

САХАНЕНКА Євгена Васильовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БЕЛОВИЧА Ярослава Валерійовича — солдата

БЕСПЕЧНОГО Олексія Вікторовича — солдата

БІДЗІЛЮ Віктора Івановича — сержанта

БІЛИКА Євгенія Володимировича — старшого прапорщика

БУРЧИКА Андрія Дмитровича — солдата

ВАСЬКІНА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

ВІЛЬЧИНСЬКОГО Андрія Орестовича — молодшого сержанта

ГОФРІЯ Івана Івановича — старшого солдата

КАНИНЦЯ Адама Васильовича — молодшого сержанта

КОБЗИСТОГО Андрія Івановича — старшого солдата

КОНЦЕВИЧА Вадима Валерійовича — старшого лейтенанта

КОРЖАНА Ярослава Анатолійовича — солдата

КРАСОВСЬКОГО Євгенія Леонідовича — старшого солдата

КУЛАЧИНСЬКОГО Сергія Васильовича — старшого солдата

МАРКОВА Антона Миколайовича — старшого солдата

МОРОЗА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта

ОСМОЛОВИЧА Юрія Васильовича — старшого солдата

ПАНЬКОВИЧА Олександра Михайловича — солдата

ПЕРЕПЕЛИЦЮ Дмитра Володимировича — старшого солдата

ПУРДЯКА Юрія Орестовича — солдата

СЛЮСАРЕНКА Дмитра Валерійовича — солдата

ФУРГАЛЬЦЯ Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта

ХАРЧЕНКА Богдана Юрійовича — молодшого сержанта.

 

Указ президента №141/2022 про відзначення державними нагородами

у Національній гвардії України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ІЛЮХІНА Артема Ігоровича — полковника

МИРОПОЛЬСЬКОГО Івана Леонідовича — полковника

ПЛІХУНА Микиту Олеговича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АГАФОНОВА Олександра Івановича — сержанта

АНДРІЄВСЬКОГО Вадима Леонідовича (посмертно) — головного сержанта

БАЛУТУ Максима Юрійовича — старшого солдата

БЕРЕЗЕНКА Владислава Леонідовича (посмертно) — солдата

БІЛЯКА Дмитра Володимировича — капітана

ГАЛАГУРУ Костянтина Миколайовича — старшого сержанта

КАПУСТЯНА Дмитра Олександровича — солдата

КОЛОМІЙЦЯ Олеся Валерійовича — солдата

МАКСИМЧИКА Володимира Володимировича (посмертно) — капітана

ПЕТРОВА Сергія Івановича — головного сержанта

РАЄНКА Володимира Андрійовича (посмертно) — сержанта

САВОНЕНКА Євгена Миколайовича — молодшого сержанта

САРКІСЯНА Артема Валерійовича (посмертно) — солдата

СИНИЦЬКОГО Станіслава Броніславовича — капітана

СКОРОХОДА Олександра Сергійовича — капітана

СТЕЦЬКА Андрія Ігоровича — майстер-сержанта

УЗУНА Андрія Ілліча — сержанта

ХАРЧЕНКА Максима Олександровича (посмертно) — солдата

ШУБІНА Владислава Вікторовича (посмертно) — сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАЙБАРАКА Богдана Миколайовича — молодшого сержанта

БЄЛЯЄВА Дениса Олександровича — солдата

БИКАЛЮКА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта

БОРИСОВА Володимира Михайловича — молодшого сержанта

ВАСИЛЬЄВА Станіслава Олеговича — старшого солдата

ВОЙТЕНКА Анатолія Павловича — полковника

ГАВРИША Романа Вікторовича — старшого солдата

ГАЛАНА Тимофія Івановича — солдата

ГАНОЛЯ Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта

ДОЛЮ Сергія Володимировича — підполковника

ІВАНИНУ Дениса Олександровича — солдата

ІВАНОВА Максима Юрійовича — старшого солдата

КОНОНЕНКА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта

КОСАКОВА Едуарда Олександровича — старшого лейтенанта

КРАСНОВСЬКОГО Олександра Юрійовича — капітана

ЛОБАНОВА Андрія Миколайовича — солдата

МАНЖОСА Сергія Петровича — старшого сержанта

МЕЛЬНИКА Олега Михайловича — підполковника

МІРОШНІЧЕНКА Сергія Вікторовича — сержанта

МУРАШКОВУ Анастасію Борисівну — сержанта

НІКІШИНА Євгена Віталійовича — старшого лейтенанта

НІКУЛІНА Євгена Віталійовича — старшого сержанта

ОЛЕКСІВА Володимира Сергійовича — солдата

ОЛІЙНИКА Андрія Ігоровича — старшого солдата

ОНІХОВСЬКОГО Віталія Миколайовича — майора

ПОКОТИЛА Данила Сергійовича — солдата

РЕДЬКА Ігоря Олеговича — капітана

СЕМЕНЧЕНКА Владислава Анатолійовича — капітана

СИВЕНЮКА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта

СОКОЛА Євгенія Миколайовича — головного сержанта

ХОМЕНКА Олександра Анатолійовича — солдата

ЧУМАКА Олега Сергійовича — головного сержанта

ШИНКАРЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

у Національній поліції України:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ВОЛИКА Максима Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції

ЛИСОГОРА Артема Володимировича — полковника поліції

РУЩИШИНА Романа Йосиповича (посмертно) — старшого сержанта поліції

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

БАРИШЕВА Єгора Геннадійовича — майора поліції

БІЛОНОЖКА Дениса Вікторовича — майора поліції

ЗІНЬКОВСЬКОГО Андрія Володимировича — майора поліції

КУРІНА Сергія Миколайовича — майора поліції

РУЖИНСЬКОГО Сергія Дмитровича — капітана поліції

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АВРАМЕНКА Сергія Леонідовича — капітана поліції

АГАФОНОВА Євгена Миколайовича — капітана поліції

АНТОЩУКА Костянтина Михайловича — капітана поліції

АРСЕНІЯ Віталія Геннадійовича — рядового поліції

БАБАКИНА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта поліції

БІЛОУСА Дмитра Івановича — капітана поліції

БОЙКА Геннадія Миколайовича — старшого сержанта поліції

БОНДАРЕНКА Віктора Миколайовича — капітана поліції

БУРЛИЦЬКОГО Артема Миколайовича — старшого лейтенанта поліції

ВАРНАЦЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта поліції

ВАСИЛЯКА Андрія Валерійовича — старшого лейтенанта поліції

ВІЦЮКА Марка Олександровича — капітана поліції

ВЛАСЕНКА Руслана Володимировича — капітана поліції

ГОНТАРЯ Дмитра Романовича — рядового поліції

ГРИНЯ Владислава Анатолійовича — сержанта поліції

ГУЖВУ Артема Володимировича — старшого лейтенанта поліції

ДЖИМУ Сергія Вікторовича — капрала поліції

ЗАШИВАЙКА Владислава Вікторовича — капітана поліції

ЗІМОЗДРУ Валерія Юрійовича — капрала поліції

ЗОЛОТОВЕРХА Максима Павловича — старшого сержанта поліції

ІОНОВА Сергія Володимировича — сержанта поліції

КАЛИТЮКА Олександра Олександровича — старшого сержанта поліції

КАНІВЦЯ Артема Сергійовича — старшого лейтенанта поліції

КОБЗАРЯ Максима Сергійовича — капітана поліції

КОНЬКА Юрія Миколайовича — лейтенанта поліції

КОТЕНКА Валерія Андрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта поліції

КРУПЕНКА Андрія Олександровича — рядового поліції

КРЯЧКА Єгора Миколайовича — лейтенанта поліції

ЛИСЬОНКОВА Олександра Олександровича — капітана поліції

ЛУКАШЕНКА Андрія Сергійовича — лейтенанта поліції

МАРЧЕНКА Євгена Олексійовича — старшого сержанта поліції

МАСЛОВА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта поліції

МИРОНЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — сержанта поліції

МІГАЛЯ Дмитра Валерійовича — капітана поліції

МОСПАНА Сергія Олександровича — старшого сержанта поліції

МУЦЬКОГО Володимира Миколайовича — старшого сержанта поліції

НЕСТЕРЕНКА Андрія Михайловича — старшого лейтенанта поліції

НОВІКОВУ Людмилу Олександрівну — капітана поліції

ОНИЩЕНКО Ларису Олексіївну — майора поліції

ПАНАСЮКА Тараса Вікторовича — майора поліції

ПИЛИПЧУКА Івана Аркадійовича — старшого лейтенанта поліції

РЕДЬКА Владислава Юрійовича — капрала поліції

РУШЕЛЮКА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта поліції

СЕНЕТОВИЧА Павла Михайловича — сержанта поліції

СПОДУ Ігоря Борисовича — лейтенанта поліції

СТЕЛЬМАХА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта поліції

ТЕРЛЕЦЬКОГО Миколу Юрійовича — старшого лейтенанта поліції

ТИМОШЕНКА Володимира Васильовича — капітана поліції

ТКАЧА Володимира Анатолійовича — старшого лейтенанта поліції

ТРЕТ’ЯКА Володимира Івановича — лейтенанта поліції

УСИТЕНКА Едуарда Олеговича — сержанта поліції

ФЕДИШИНА Богдана Романовича — капітана поліції

ФІЛОНЕНКА Сергія Володимировича — капітана поліції

ХАЛЮТУ Романа Юрійовича — старшого сержанта поліції

ХРІПУНОВА Костянтина Сергійовича — старшого сержанта поліції

ЦЕСЬКА Едуарда Миколайовича — лейтенанта поліції

ЧЕБОТАРЬОВА Євгена Валерійовича — старшого сержанта поліції

ЧЕРКАШИНА Юрія Олександровича — лейтенанта поліції

ЧЕРНЕНКА Дениса Валентиновича — старшого сержанта поліції

ЧОРНОГО Віталія Андрійовича — старшого лейтенанта поліції

ШЕВЕЛЕВА Євгенія Володимировича — старшого сержанта поліції

ШЕВЧЕНКА Дмитра Анатолійовича — підполковника поліції

ШКВАРЕЛЮКА Сергія Миколайовича — капітана поліції

ЩЕРБИНУ Ігоря Борисовича — старшого сержанта поліції

ЯКИМЕНКО Ліану Вікторівну — старшого сержанта поліції

у Державній службі України з надзвичайних ситуацій:

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ДОВБИША Ігоря Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта служби цивільного захисту

ЗМУЛІЧІЛОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта служби цивільного захисту

МЕЛЬНІЧЕНКА Сергія Петровича (посмертно) — прапорщика служби цивільного захисту

у Державній прикордонній службі України:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ПАДИТЕЛЯ Валерія Борисовича — полковника

ПЕТРІВА Юрія Петровича — полковника

РОМАНЧУКА Миколу Степановича — полковника

ТРЕТЯКА Дмитра Анатолійовича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БУГРОВЕНКА Андрія Євгеновича (посмертно) — старшого сержанта

ГОЛУБЄВА Олега Валерійовича — сержанта

ДУДНИКА Андрія Івановича (посмертно) — майора

ЗАХАРОВА Дмитра Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта

ІВАНОВА Геннадія Валентиновича (посмертно) — штаб-сержанта

ІОЖИЦЮ Анатолія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

КОВАЛЕВСЬКОГО Олега Станіславовича (посмертно) — головного сержанта

КРІУЛІНА Владислава Петровича (посмертно) — солдата

КУДІНОВА Максима Віталійовича (посмертно) — старшого сержанта

ОМЕСЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта

ПАТУЛЯКА Віктора Івановича (посмертно) — штаб-сержанта

ПОТАПОВИЧА Олександра Леонідовича (посмертно) — штаб-сержанта

ФІЛІПЕНКА Владислава Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Родіона Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ШУБРАВОГО Володимира Володимировича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНДРЄЄВА Олега Валерійовича — штаб-сержанта

ДЕРПАКА Юрія Івановича — капітана

МІЦЕЙЛА Андрія Ярославовича — майора

МОТКА Івана Ілліча — сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

КОЛОМІЙЦЯ Олександра Ярославовича — молодшого сержанта

КРИВОЛАПА Владислава Олеговича — капітана

РЯБЦЯ Юрія Сергійовича — головного сержанта

ТОСЕНКА Олександра Михайловича — старшого сержанта

ЩЕРБИНУ Юрія Сергійовича — штаб-сержанта.

Читайте також:
Гудзь, Котенко, Сбитов, Сидунець, який знищив дивізіон “Іскандерів”, та інші: указ про нових Героїв України

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Харківщині арештували шпигунку, яка видавала росіянам дислокацію ЗСУ

На Харківщині затримали й арештували шпигунку, яке передавала росіянам інформацію про місцезнаходження підрозділів Збройних сил України. Про це в середу, 16 березня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. “За процесуального керівництва...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse