З початку війни загинуло 108 українських дітей, – ОГП

Станом на ранок 17 березня внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні загинуло щонайменше 108 дітей, більше 120 – поранено.

Про це йдеться в щоденній інформації від Офісу генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Київській області – 52, у Харківській – 34, Донецькій – 25, Чернігівській – 24, Миколаївський – 20, Житомирській – 15 Сумській – 14 та Херсонській – 10 – областях.

Крім того, внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 411 закладів освіти. 63 із них зруйновано повністю.

Найбільше шкіл та дитсадків пошкоджено у Донецькій області – 119, у Харківській – 77, Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській області – 21 – та м. Києві – 24.

Обстріляно більше 11 лікувальних закладів, три центри реабілітації, у тому числі для дітей-інвалідів.

Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях, зазначають в ОГП.

Також 16 березня 2022 року окупанти скинули бомбу на Донецький обласний драматичний театр в Маріуполі, де знайшли притулок близько тисячі мирних мешканців, переважно жінок і дітей. Встановити точну кількість жертв не вдається, оскільки у Маріуполі постійно тривають обстріли. Є інформація про перших постраждалих, серед яких є діти.

У Запорізькій області, внаслідок замінування військовослужбовцями країни-агресора підірвалося авто з мирними мешканцями, внаслідок якого загинула 6-річна дитина.

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