ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова, – Грозєв

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв повідомив, що в Російській Федерації затримали заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова.

Про це він написав удень в четвер, 17 березня, у твіттері.

“Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділу внутрішніх військ Росії, який зазнав колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО – службі безпеки Путіна”, – йдеться в повідомленні.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia’s Rosgvardia (a unit of RU’s interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin’s security service.

