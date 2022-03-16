Україна стала членом “енергетичного Євросоюзу”, тобто приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи ENTSO-E.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у твіттері після 15-ї години 16 березня.

“Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в Європу, а європейська – в Україну. Дякую членам ЄС, особисто президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарці з питань енергетики Кадрі Сімсон і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема”, – ідеться в дописі на сторінці глави держави.

Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу». Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в 🇪🇺, а європейська – в 🇺🇦. Дякую членам 🇪🇺, особисто @vonderleyen, @KadriSimson і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

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