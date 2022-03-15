Укрзалізниця починає націоналізацію російських вагонів в Україні

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“Укрзалізниця” розпочинає процедуру націоналізації російських вагонів, які перебувають в Україні.

Про це вранці у вівторок, 15 березня, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у телеграмі.

“Близько 15 тисяч російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям. Їх націоналізація стала можливою після підписання президентом України Закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності РФ”, – сказав Камишін.

За його словами, на першому етапі націоналізації складається перелік власників вагонів, в яких серед засновників є РФ.

“Далі буде Кабмін, РНБО, указ президента та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення, хто з власників вагонів має в капіталі частку РФ, теж задача нешвидка. Але маємо час, маємо натхнення”, – зазначив керівник “УЗ”.

Серед російських компаній-власників вагонів вказується “ВЕБ-Лізинг”, “ВТБ-Лізинг”, “Газпромтранс”, “ГТЛК”, “Сбербанк Лізинг”.

“Тепер вагони Росії працюватимуть на економіку України. Вони «Укрзалізниці» стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу. Українських вагонів у Росії всього 482″, – кажуть в компанії.

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