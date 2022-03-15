Росіяни знищили в Україні вже 3,5 тис. об’єктів інфраструктури, – МВС

Зруйнована Рівненська телевежа

Російські агресори вже знищили в Україні 3500 об’єктів інфраструктури. Зокрема 230 об’єктів транспортної інфраструктури, 165 об’єктів життєзабезпечення населення – такі як електропідстанції та газопроводи – повністю або частково зруйновані.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час прямого включення до національного телемарафону, інформує телеграм-канал МВС.

“Зруйновані заклади освіти – повністю або частково – 72 об’єкти. Заклади охорони здоров’я – 21 об’єкт. Житлові будинки – кількість змінюється щодня, зараз це понад 2700 зруйнованих будинків. Заклади соціальної сфери – 10. Інші об’єкти, серед яких є будівлі Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції тощо – понад 400”, – сказав Монастирський.

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