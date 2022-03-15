Податкова реформа і скасування перевірок для бізнесу: Зеленський розповів про заходи для підтримки економіки

Володимир Зеленський

Кабінет Міністрів узгодив пакет рішень для підтримки економіки України у воєнний час.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у черговому відеозверненні в ніч на 15 березня.

“Щоб бізнес працював. Щоб люди були з роботою. Там, де безпека це дозволяє. Там, де люди до цього готові:

Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – нема питань.

Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя.

Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону.

Це лише початкові два кроки нашої податкової реформи. Далі буде”, – запевнив президент.

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