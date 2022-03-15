До Сум виїхали сто евакуаційних автобусів. ВІДЕО

З міста Лохвиця Полтавської області до міста Суми виїхали сто евакуаційних автобусів. Про це вдень у вівторок, 15 березня, повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко у телеграмі. Транспорт також доставить 100 тонн гуманітарного вантажу для Сумщини. Сьогодні в Україні мають запрацювати дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації людей. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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