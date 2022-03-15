До Сум виїхали сто евакуаційних автобусів. ВІДЕО

З міста Лохвиця Полтавської області до міста Суми виїхали сто евакуаційних автобусів.
Про це вдень у вівторок, 15 березня, повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко у телеграмі.
Транспорт також доставить 100 тонн гуманітарного вантажу для Сумщини.
Сьогодні в Україні мають запрацювати дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації людей.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 20 – 15.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!