У 13 областях України відновлюють навчання

​У понеділок, 14 березня, в 13 областях України після вимушених канікул відновився освітній процес.

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у телеграмі.

За інформацією департаментів освіти і науки військових адміністрацій, навчання стартувало у 13 областях. Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, територіальній громаді окремо і вона обов’язково погоджена з військовою адміністрацією.

Ще у восьми областях частково у громадах освітній процес розпочався, а частково продовжено канікули.

У чотирьох областях, де безпекова ситуація не дозволяє, навчання призупинено.

Як нагадав міністр, для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу “Всеукраїнська школа онлайн“, на якій розміщено уроки з усіх шкільних предметів для учнів 5-11 класів, та вона є постійно доступною.

Платформа є доступною за межами України і її використовують у понад 120 країнах світу. Тому діти з України, які тимчасово евакуйовані, можуть користуватися нею і продовжувати навчання відповідно до українських освітніх програм.

Крім того, Міністерство освіти і науки спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн розклад.

Також сьогодні стартував освітній проєкт “Навчання без меж” – спільний проєкт МОН, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів “Плюс плюс”, “Піксель” та “Суспільне”, а також платформ онлайн-телебачення Megogo, Київстар ТБ, 1+1 video та Sweet.tv.

Проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів, які залишаються у регіонах, де є проблема недостатньо якісного зв’язку та доступу до інтернету.

Як відомо, з початку російського вторгнення пошкоджено через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти України, 59 з яких зруйновано повністю.

Найбільше руйнувань у Донецькій області – 119 навчальних закладів, у Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21, у столиці – 24.