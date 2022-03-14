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МЗС закликає бойкотувати компанії, що не пішли з РФ: оголошено перелік

14/03/2022 15:01

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав аморальною роботу на російському ринку західних компаній і заявив про потребу спонукати їх до цього рішення.

Про це вдень у понеділок, 14 березня, інформує “Європейська правда”

Урядовець нагадав, що чимало компаній вирішили повністю піти з російського ринку.

“Міжнародний бізнес має йти з Росії як з моральних, так і з прагматичних міркувань. По-перше, робота в країні варварів – це удар по репутації. Ніхто не хоче асоціюватися з воєнними злочинами. По-друге, російська економіка стрімко наближається до краху. Компанії намагаються втекти зараз, щоби не виймати капітали з-під завалів пізніше. Російських”, – пояснив він, нагадавши також, що РФ розглядає навіть можливість націоналізації іноземних активів.

“Путін зруйнував інвестиційний клімат”, – наголосив Кулеба.

За підрахунками МЗС, станом на 14 березня 209 західних компаній повністю вийшли з Росії та припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.

“Ми цим (частковим припиненням, – “Н”) незадоволені, ми знаємо ці компанії, знаємо їхні трюки, маневри із намаганнями залишитися на ринку РФ і будемо їх дотискати”, – заявив Кулеба.

Водночас 26 компаній він виділив окремо і назвав поіменно.

“Є кілька великих компаній, які досі не пішли з Росії. Це торговельні мережі Leroy MerlinMetroAuchanSpar, автотовари Pirelli та Bridgestone Tires, готелі Accor та  Intercontinental. В сфері машинобудування це OTIS Worldwide, HoneywellMohawk Industries, Arconic. Косметика та супутні товари Oriflame, Kimberly-ClarkKotiEccoSalvatore Ferragamo. Тютюнова продукція  Philip Morris. Харчова промисловість та ресторани Papa John’s і Kellogg. Медицина: Bayer. Банки RaiffeisenOTP BankCity GroupSociété GénéraleUniCreditIntensa Sanpaolo“, – вказав Кулеба.

Міністр також публічно закликав українських та західних споживачів покарати цей бізнес бойкотуванням.

“Я ще раз закликаю їх залишити російський ринок якнайшвидше, а решту урядів та споживачів бойкотувати ці компанії, допоки вони не припинять роботу в Росії”, – заявив Кулеба.

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