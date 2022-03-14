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14 березня – День добровольця з новими викликами

14/03/2022 14:20

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця.

Це передбачає постанова Верховної Ради України, ухвалена 17 січня 2017 року.

Дата обрана невипадково: саме 14 березня 2014 року з Майдану перші добровольці вирушили на тренувальну базу Нацгвардії в Нових Петрівцях, що під Києвом.

Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити – такі батальйони неабияк посилили мобілізацію та сили АТО в бойових діях на Сході України.

У перші два роки, коли війна з російськими окупантами точилася на Донбасі, в бойових діях брали участь майже 40 добровольчих батальйонів та інших підрозділів; переважна більшість із них згодом увійшла до складу офіційних силових структур.

Сьогодні, коли Росія вчинила повномасштабне вторгнення на територію України, десятки тисяч українців долучаються до добровольчих формувань, згідно з законом “Про національний спротив”, та стають складовою  Сил територіальної оборони ЗСУ або напряму до частин Збройних сил України. Відомо, що за перші десять днів великої війни до лав ТрО вступили більше 100 тисяч осіб.

Як зазначила пресслужба Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, “День українського добровольця: новий сенс – новий виклик – нова Україна!”

1 березня вийшов  указ президента України №86\2022  про призначення радника – уповноваженого президента України з питань взаємодії з громадськими об’єднаннями та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки. Ним став Андрій Ляхович.
7 березня був створений гуманітарний штаб з питань такої взаємодії.

10 березня біля собору Святої Софії в Києві відбувся збір бійців добровольчого формування територіальної громади “Вільна Україна”, де бійці склали присягу добровольця.

Знімальна група “Вавилон 13” зафільмувала цей момент:

Анкета добровольця ДФ “Вільна Україна” – тут.

підготувала: Ірина Семеняка

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