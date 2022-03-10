“Основне завдання – ліквідація ворога”: Рух опору “Вільна Україна” став на захист Києва

У Києві біля собору Святої Софії відбувся збір бійців добровольчого формування територіальної громади “Вільна Україна”, які з цього дня стали на захист столиці як підрозділ сил Тероборони.
Про це в четвер, 10 березня, повідомляє Рух опору “Вільна Україна” – наступник “Руху опору капітуляції”.
“З першого дня повномасштабного вторгнення Рух опору розпочав розгортання сил та проведення спеціалізованих заходів, націлених на підготовку бійців і їх уміння вести активні бойові дії в столиці. Добровольче формування “Вільна Україна” діє на підставі Закону України “Про національний спротив”, створене наказом Командувача сил ТрО і є складовою сил Територіальної оборони“, – зазначається в повідомленні.
“Ворог у нашому Києві зариться на святу Софію, на Майдан, политий кров’ю українських героїв. Ми повинні мобілізуватися, перетворити Київ на фортецю. У кожному районі створюються формування, добровольчі загони, які діють відповідно до законів України і в координації з Територіальною обороною та військовою адміністрацією міста Києва. Прийшов наш час об’єднатися”, — наголосив координатор Руху опору Андрій Левус.
“У нас одна мета: знищити москалів, щоб духу їх на нашій землі не було. З цього моменту наш підрозділ приступає до виконання основного завдання — ліквідації ворога”, — звернувся до добровольців командир підрозділу “Вільна Україна” полковник Захар.
Командування Руху також звернулося до інших регіонів із закликом вирушати на захист Києва.
“Столиця — одна на всю Україну. Поки синьо-жовтий стяг над Майданом, над Печерськими пагорбами — Україна є. Вирушайте на захист серця Батьківщини. І разом ми перейдемо в наступ, і разом переможемо”, — зазначається в заяві об’єднання.
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