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Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, – ГУР

12/03/2022 11:18

Російський агресор опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, і в будь-якому випадку має намір звинуватити Україну.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов у інтерв’ю телеканалу “Україна 24”, оприлюдненому ввечері в п’ятницю, 11 березня.

“Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший – це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге – застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії “нацистські”, “неонацистські” формування, яких тут насправді не існує”, — розповів Буданов.

Він нагадав, що Росія не вперше вдається до ядерного шантажу. Уже був умисний обстріл блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого розташований експериментальний ядерний реактор.

“Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу”, – сказав Буданов.

Голова ГУР наголосив, що в будь-якому разі, до якого би сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь і Україна.

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