На Київщині “Байрактар” знищив ворожу систему РЕБ. ВІДЕО

“Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно “відпрацювали” систему РЕБ противника в Київській області”, – йдеться в повідомленні.

Про це вранці у суботу, 12 березня, повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний у фейсбуці.

У Київській області українські військові за допомогою Bayraktar TB2 знищили систему РЕБ ворога.

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