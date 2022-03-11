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У Молькіному до ПВК “Вагнера” набирають на війну “кого попало”, – ЗМІ

11/03/2022 21:16

Російська приватна військова компанія, яку раніше називали ПВК “Вагнера”, розпочала масовий набір добровольців для війни проти України.

Про це 11 березня повідомляє російська служба BBC.

Стверджується, що для потенційних найманців зняли обмеження, які діяли раніше: тепер беруть жителів ОРДЛО (територій підконтрольних т.зв. “ДНР”/”ЛНР”), окупованого Криму та іноземних громадян, за винятком Грузії.

“Наявність боргів перед федеральною службою судових приставів, відсутність довідки про несудимість або закордонний паспорт також перестали бути проблемою”, – йдеться у матеріалі.

ВВС опублікувало повідомлення, надіслане одним із найманців: “Пане! Хто хоче поїсти “сало”, пишіть мені. Чинних співробітників без косяків на пікнік не запрошують. Борги ФССП – по ****. Закордонний – по ****. Довідки – по****. ЛДНР, Крим запрошуємо дуже. У кого були проблеми з працевлаштуванням у нас – дзвоніть. Хто був звільнений у нас з якихось причин – дзвоніть”.

Інший найманець розповів виданню про максимальний набір на полігоні Молькіно під Краснодаром, де, ймовірно, знаходиться база та вербувальний пункт ПВК “Вагнера”.

За його словами, в Молькіному “набирають усіх підряд”, “тих хто з чорних списків”.

Раніше 11 березня на засіданні ради безпеки міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що до ОРДЛО готові приїхати близько 16 тисяч людей з країн Близького Сходу для участі в “визвольному русі”. Президент Володимир Путін наказав допомогти цим “добровольцям” дістатися в зону бойових дій в Україні.

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