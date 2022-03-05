У Ростові-на-Дону розгорнули штаб ПВК “Вагнера”: вербують спеців для війни в Україні

У Ростові-на-Дону в РФ розгорнули штаб приватної військової кампанії “Вагнера”, де вербують людей, котрі мають досвід проходження служби для війни в Україні.
Про це увечері в суботу, 5 березня, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалась діяльність російських приватних військових кампаній (ПВК) щодо вербування особового складу, який має досвід проходження військової службу у підрозділах спеціального призначення та має відповідну підготовку. Так, у Ростові-на-Дону розгорнуто штаб ПВК Вагнер”, – йдеться в повідомленні.
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