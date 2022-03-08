Росія проводить приховану мобілізацію та залучає ПВК, – МОУ

На тлі невдач у ході наступу на Україну російська армія здійснює приховану мобілізацію та вдається до інших способів поповнення особового складу.
Про це йдеться в оперативній інформації від Міноборони України станом на 18:00 8 березня.
“За наявною інформацією, з метою поповнення втрат, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів.
Також з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби”, – сказано в повідомленні.
“З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”)”, – зазначили в МОУ.
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