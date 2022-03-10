РФ скидає на Україну запалювальні авіабомби, це заборонено, – CIT

Фото: пресслужба ДСНС

Російська авіація бомбить Чернігів запалювальними авіабомбами, що прямо заборонено міжнародним правом.

Про це в четвер, 10 березня, інформує група аналітиків Conflict Intelligence Team, що займається розслідуванням обставин збройних конфліктів із допомогою відкритих джерел.

Бомби ОФЗАБ-500 вже спостерігали у Чернігові раніше – після збиття 5 березня російського Су-34 (тоді місцеве управління ДСНС хибно визначило їх як ФАБ-500), зазначає CIT.

Тоді бомби могли впасти разом зі збитим літаком, неприцільно.

Цього разу на одній із фотографій ДСНС видно уламки ОФЗАБ-500, що спрацювала. Це практично не залишає сумнівів, що ця авіабомба із запалювальною дією використовувалася для бомбардування Чернігова.

Експерти CIT наголошують, що, з погляду міжнародного права, не важливо, чи було завдано удар по військовому чи по цивільному об’єкту.

Стаття 2.2 Протоколу III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї прямо забороняє використання запалювальних боєприпасів, що доставляють повітрям, по військових об’єктах у районах зосередження цивільного населення.

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