Home / Війна / Миколаїв створює “коридор” для росіян, які не хочуть наступати

Миколаїв створює “коридор” для росіян, які не хочуть наступати

10/03/2022 16:12

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вирішив організувати “зелений коридор” для російських солдатів, що стоять на межі області та не хочуть наступати.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому вдень у четвер, 10 березня.

“Хотів би звернутися до російських окупантів. Шанс даємо у будь-якому випадку. Знаємо – стоять вони там на межі Херсона та Миколаївської області, розмовляють із нашими. У чому проблема у росіян? Вони нападати не хочуть, але й назад повернутися не можуть, бо їм сказали з того боку – з Херсона, – що їх розстрілюватимуть під час відступу. І ось вони по селах, поряд із селами стоять – і ні туди, ні сюди.

Я звертатимуся зараз нагору і погоджу таку річ як “зелений коридор для росіян. Думаю, у мене вийде. Завтра дам координати та інструкції, що робити, якщо хочете жити”, – сказав Кім.

Він пояснив, що це стосується тих “росіян, хто ще не стріляв у мирне населення”.

За його словами, він організовуватиме “гарячу лінію” – “куди подзвонити, як прийти, щоби залишитися живим і не їхати туди не сідати до в’язниці”.

Водночас Кім наголосив, що “зелений коридор” не поширюється на артилеристів і ракетників.

“Після Маріуполя у вас, хлопці, варіантів немає. Вам або втекти, або в землю”, – підсумував Кім.

Читайте також:
СБУ перехопила розмову російського окупанта, де той скаржиться на втрати в Миколаєві. АУДІО

Унікальних переглядів: 155
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ДПСУ показала мультик про Путіна і його поплічників із чудовим фіналом. ВІДЕО

Державна прикордонна служба показала сатиричний мультфільм про політичних діячів РФ та Білорусі, які розв’язали війну в Україні. Про це повідомив керівник ДПСУ Сергій Дейнеко. У мультфільмі в карикатурній формі зображено президента...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse