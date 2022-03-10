Миколаїв створює “коридор” для росіян, які не хочуть наступати

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вирішив організувати “зелений коридор” для російських солдатів, що стоять на межі області та не хочуть наступати.
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому вдень у четвер, 10 березня.
“Хотів би звернутися до російських окупантів. Шанс даємо у будь-якому випадку. Знаємо – стоять вони там на межі Херсона та Миколаївської області, розмовляють із нашими. У чому проблема у росіян? Вони нападати не хочуть, але й назад повернутися не можуть, бо їм сказали з того боку – з Херсона, – що їх розстрілюватимуть під час відступу. І ось вони по селах, поряд із селами стоять – і ні туди, ні сюди.
Я звертатимуся зараз нагору і погоджу таку річ як “зелений коридор для росіян. Думаю, у мене вийде. Завтра дам координати та інструкції, що робити, якщо хочете жити”, – сказав Кім.
Він пояснив, що це стосується тих “росіян, хто ще не стріляв у мирне населення”.
За його словами, він організовуватиме “гарячу лінію” – “куди подзвонити, як прийти, щоби залишитися живим і не їхати туди не сідати до в’язниці”.
Водночас Кім наголосив, що “зелений коридор” не поширюється на артилеристів і ракетників.
“Після Маріуполя у вас, хлопці, варіантів немає. Вам або втекти, або в землю”, – підсумував Кім.
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