Миколаїв створює “коридор” для росіян, які не хочуть наступати

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: "УП"

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вирішив організувати “зелений коридор” для російських солдатів, що стоять на межі області та не хочуть наступати.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому вдень у четвер, 10 березня.

“Хотів би звернутися до російських окупантів. Шанс даємо у будь-якому випадку. Знаємо – стоять вони там на межі Херсона та Миколаївської області, розмовляють із нашими. У чому проблема у росіян? Вони нападати не хочуть, але й назад повернутися не можуть, бо їм сказали з того боку – з Херсона, – що їх розстрілюватимуть під час відступу. І ось вони по селах, поряд із селами стоять – і ні туди, ні сюди.

Я звертатимуся зараз нагору і погоджу таку річ як “зелений коридор для росіян. Думаю, у мене вийде. Завтра дам координати та інструкції, що робити, якщо хочете жити”, – сказав Кім.

Він пояснив, що це стосується тих “росіян, хто ще не стріляв у мирне населення”.

За його словами, він організовуватиме “гарячу лінію” – “куди подзвонити, як прийти, щоби залишитися живим і не їхати туди не сідати до в’язниці”.

Водночас Кім наголосив, що “зелений коридор” не поширюється на артилеристів і ракетників.

“Після Маріуполя у вас, хлопці, варіантів немає. Вам або втекти, або в землю”, – підсумував Кім.

Читайте також:

СБУ перехопила розмову російського окупанта, де той скаржиться на втрати в Миколаєві. АУДІО