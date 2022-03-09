ЗСУ захопили російський GPS-навігатор із точками наступу

Служба безпеки України отримала GPS-навігатор російських військових із точками наступу.
Про це вдень у середу, 9 березня, поінформував пресцентр СБУ.
Зазначено, що на пристрої – дані пересувань і заплановані точки наступу.
Цей навігатор належав 108-му десантно-штурмовому полку Російської Федерації, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки Донецької області.
Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога”, – йдеться в повідомленні.
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