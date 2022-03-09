Ворог має великі проблеми із забезпеченням, – перехоплення СБУ

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На перехоплених Службою безпеки України записах телефонних розмов зафіксовано, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про нього і його посіпак забуло керівництво.

Як інформує пресцентр СБУ вдень у середу, 9 березня, стає очевидним, що підрозділи Росармії потерпають від нестачі ресурсів і не бачать жодних перспектив.

Українська спецслужба опублікувала одну з перехоплених розмов інтервентів, на аудіо – російський окупант з підрозділу забезпечення, він телефонує своїй дружині.

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Солдат жаліється на поганий стан справ, також схоже на те, що він п’яний.

Українські правоохоронці констатують: зараз ворог деморалізований, і саме тому взявся за “исконно русский обычай” – пиячити.

Окупант розповідає, російські війська в Україні займаються грабунком й мародерством – нападають на українських селян і АЗС, намагаючись отримати хоч якісь ресурси для виживання.

Як відомо, війська забезпечення – це більша частина армії, яка допомагає й ресурсно підтримує активні бойові підрозділи. Без забезпечення будь-які атаки захлинаються, а подальший наступ є неможливим. Саме проблеми із забезпеченням і великі втрати особового складу не дають ворогу просуватися вглиб території України.

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