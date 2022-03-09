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У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення

09/03/2022 10:51

У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення. Телевежа в Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня.

Про це вранці в середу, 9 березня, повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ. 

Наразі харків’янам уже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий суспільний мовник — UA Харків. 

Крім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна іншими способами. 

На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.

На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).

На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.

У Дії. Для цього потрібно оновити застосунок.

Крім того, українське радіомовлення можна слухати через інтернет-радіо: radioplayer.ua.

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Україна

У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення

У Харкові відновлено українське телевізійне мовлення. Телевежа в Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня. Про це вранці в середу, 9 березня, повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.  Наразі харків’янам...

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