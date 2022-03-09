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Столтенберг застеріг РФ від атак на лінії постачання зброї Україні

09/03/2022 16:05

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що напад Росії на лінії постачання країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни.

Про це він сказав у інтерв’ю CBC News, повідомляє “Європейська правда” вдень у середу, 9 березня.

“Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплене у статуті ООН”, – вказав Столтенберг.

Він зазначив, що Росія є агресором, а Україна захищається.

Столтенберг наголосив, якщо РФ здійснить напад на будь-яку країну НАТО чи територію НАТО, це призведе до активації статті 5. Ця стаття Північноатлантичного договору визначає, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всі 30 країн-членів.

“Я абсолютно переконаний, що президент Володимир Путін знає про це, і ми усуваємо всі підстави для прорахунків, нерозуміння нашого зобов’язання захищати кожен дюйм території НАТО”, – сказав Столтенберг.

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