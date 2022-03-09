Стали відомі імена лауреатів Шевченківської премії-2022

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив імена лауреатів 2022 року.
Як передає “Новинарня“, відповідний указ опублікуваний на офіційному сайті президента України у середу, 9 березня.
У номінації “Кіномистецтво” премію отримала режисерка Катерина Горностай із повнометражним ігровим фільмом “Стоп-Земля”.
У номінації “Літературознавство і мистецтвознавство” переможцем став Григорій Грабович за цикл статей “Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм”.
У номінації “Журналістика та публіцистика” переміг Станіслав Асєєв із книгою “Світлий шлях: історія одного концтабору“.
У номінації “Література” лауреаткою стала Тамара Горіха Зерня з романом “Доця”.
У номінації “Візуальне мистецтво” переміг художник Микита Кадан з персональною виставкою “Камінь б’є камінь” та Тіберій Сільваші за інсталяцію “Крила”.
У номінації “Журналістика, публіцистика” переміг Микола Рябчук з книгою “Лексикон націоналіста та інші есеї”.
У номінації “Театральне мистецтво” нагороду отримають Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу “Погані дороги” Київського академічного театру драмі і комедії на лівому березі Дніпра.
Цьогоріч розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 397 тисяч гривень кожна.
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