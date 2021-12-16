Кадр із фільму

Міжнародна стрімінгова платформа HBO придбала український фільм “Погані дороги” режисерки Наталії Ворожбит.

Про це повідомила пресслужба Star Media – партнерської компанії виробника стрічки Kristi Films, передає “Детектор медіа”.

Тепер фільм “Погані дороги” буде доступний для глядачів HBO GO всіх країн Центральної Європи.

Події стрічки відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року.

Кожна з п’яти новел розповідає про сильні стосунки між людьми, що виникають на тлі війни. П’ять розбитих доріг, п‘ять типів стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті, порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.

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