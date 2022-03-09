Росіяни примусово ведуть захоплене українське рятувальне судно “Сапфір” у Севастополь

Російські окупаційні війська примусово транспортують українське рятувальне судно “Сапфір” у Севастополь.
Про це вдень у середу, 9 березня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Капітан “Сапфіра”, якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України, повідомив, що захоплене судно транспортують у порт окупованого Севастополя.
Він уточнив, що на борту перебувають “зелені чоловічки”, які тримають екіпаж “під дулами”.
Цивільне рятувальне судно “Сапфір” перебуває на балансі морської пошуково-рятувальної служби України. Функції командування взяв на себе російський капітан, який прибув на судно.
Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до російських військових кораблів із позивними “Бугель-490”, “Кас”, “Аргумент”, “Бульба”, “Гусар”, “Витал”.
“Вами незаконно захоплено та утримується українське рятувальне судно “Сапфір”, яке перебувало в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості і класифікується як піратське захоплення. Ви порушили всі норми міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно “Сапфір” і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеси. Захоплення цивільного судна вкотре підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого воєнно-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи”, – ішлося у зверненні.
Нагадаємо, 26 лютого до Зміїного відправляли цивільне судно “Сапфір” із двома священниками та їхніми помічниками, але росіяни їх захопили.
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