Home / Війна / Росіяни примусово ведуть захоплене українське рятувальне судно “Сапфір” у Севастополь

Росіяни примусово ведуть захоплене українське рятувальне судно “Сапфір” у Севастополь

09/03/2022 18:15

Російські окупаційні війська примусово транспортують українське рятувальне судно “Сапфір” у Севастополь.

Про це вдень у середу, 9 березня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Капітан “Сапфіра”, якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України, повідомив, що захоплене судно транспортують у порт окупованого Севастополя.

Він уточнив, що на борту перебувають “зелені чоловічки”, які тримають екіпаж “під дулами”.

Цивільне рятувальне судно “Сапфір” перебуває на балансі морської пошуково-рятувальної служби України. Функції командування взяв на себе російський капітан, який прибув на судно.

Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до російських військових кораблів із позивними “Бугель-490”, “Кас”, “Аргумент”, “Бульба”, “Гусар”, “Витал”.

“Вами незаконно захоплено та утримується українське рятувальне судно “Сапфір”, яке перебувало в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості і класифікується як піратське захоплення. Ви порушили всі норми міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно “Сапфір” і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеси. Захоплення цивільного судна вкотре підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого воєнно-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи”, – ішлося у зверненні.

Нагадаємо, 26 лютого до Зміїного відправляли цивільне судно “Сапфір” із двома священниками та їхніми помічниками, але росіяни їх захопили.

Читайте також:
Морпіхи і прикордонники зі Зміїного живі

Унікальних переглядів: 110
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ООН прогнозує зростання числа внутрішньо переміщених осіб в Україні до 6,7 млн

Розпочата Росією війна проти України спричинила одну з найшвидше зростаючих надзвичайних ситуацій із біженцями за всю історію спостережень ООН. За прогнозами, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні може досягти...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse